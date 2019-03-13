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18:37, 13 марта 2019 740
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В Рязани временно перенесут конечную остановку троллейбуса №1

В Рязани временно перенесут конечную остановку троллейбуса №1

Фото: Администрация Рязани

В Рязани временно перенесут конечную остановку троллейбуса №1. Об этом сообщила администрация города.

Изменения связаны с повреждением контактной сети на Московском шоссе в районе остановки общественного транспорта «Элеватор».

«Движение троллейбусов №1 до улиц Забайкальской приостановлено. Троллейбусы следуют до конечной остановки „улица Крупской“. Для компенсации провозных возможностей и обеспечения транспортной доступности дягилевского Авиагородка, маршруты №41 будут работать в усиленном режиме», — отметили в мэрии. В пресс-службе объяснили, что движение троллейбусов планируется восстановить днем в четверг, 14 марта.

Рязанцев попросили учитывать эти обстоятельства при планировании своего маршрута.


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