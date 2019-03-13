В Рязани временно перенесут конечную остановку троллейбуса №1. Об этом сообщила администрация города.
Изменения связаны с повреждением контактной сети на Московском шоссе в районе остановки общественного транспорта «Элеватор».
«Движение троллейбусов №1 до улиц Забайкальской приостановлено. Троллейбусы следуют до конечной остановки „улица Крупской“. Для компенсации провозных возможностей и обеспечения транспортной доступности дягилевского Авиагородка, маршруты №41 будут работать в усиленном режиме», — отметили в мэрии. В пресс-службе объяснили, что движение троллейбусов планируется восстановить днем в четверг, 14 марта.
Рязанцев попросили учитывать эти обстоятельства при планировании своего маршрута.