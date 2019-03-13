В Нижегородской области осудили рязанца, устроившего смертельное ДТП

В Нижегородской области осудили 55-летнего рязанца, устроившего смертельное ДТП. Об этом сообщил
Суд установил, что 25 ноября 2017 года мужчина, управляя служебным автомобилем «ГАЗ», двигался по трассе «Москва-Уфа» и не справился с управлением. В результате он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Lada Granta.
На месте аварии скончались водитель и пассажир Lada.
Подсудимый вину не признал, мер к заглаживанию причиненного детям погибших вреда не принял.
Суд признал водителя виновным и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии-поселении, также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.
В пользу родственников погибших с рязанца взыскали свыше трех миллионов рублей.
Приговор в законную силу не вступил.