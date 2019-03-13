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12:35, 13 марта 2019 278
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В Нижегородской области осудили рязанца, устроившего смертельное ДТП

В Нижегородской области осудили рязанца, устроившего смертельное ДТП

В Нижегородской области осудили 55-летнего рязанца, устроившего смертельное ДТП. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Суд установил, что 25 ноября 2017 года мужчина, управляя служебным автомобилем «ГАЗ», двигался по трассе «Москва-Уфа» и не справился с управлением. В результате он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Lada Granta.

На месте аварии скончались водитель и пассажир Lada.

Подсудимый вину не признал, мер к заглаживанию причиненного детям погибших вреда не принял.

Суд признал водителя виновным и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии-поселении, также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

В пользу родственников погибших с рязанца взыскали свыше трех миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил.


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