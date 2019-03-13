Специалисты «Рязаньэнерго» напомнили любителям экстремального спорта о смертельной опасности электричества

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» любителям прыжков с парашютом, парапланеризма, сноукайтинга, паркура и других видов экстремального спорта, а также руководителям рязанских спортивных клубов напомнили о недопустимости проведения соревнований и тренировок вблизи электроустановок.
По словам специалистов, приближение человека или спортивного оборудования к проводам ЛЭП на недопустимое расстояние, а тем более столкновение может привести к получению сильнейших ожогов, параличу жизненно важных органов, смерти.
«Выбирая место для отдыха и занятий спортом, необходимо учитывать границы охранных зон энергообъектов, а также правила поведения на этой территории. Их границы четко определены в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма», — отметили в пресс-службе филиала.
Охранные зоны воздушных линий — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются одному метру по обе стороны линии.
«Неосторожные или противоправные действия в границах охранных зон могут повлечь за собой несчастные случаи, нарушить нормальную работу объектов электросетевого хозяйства и электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке», — добавили в «Рязаньэнерго».
Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00, а также по телефону