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16:34, 13 марта 2019 153

Специалисты «Рязаньэнерго» напомнили любителям экстремального спорта о смертельной опасности электричества

Специалисты «Рязаньэнерго» напомнили любителям экстремального спорта о смертельной опасности электричества

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» любителям прыжков с парашютом, парапланеризма, сноукайтинга, паркура и других видов экстремального спорта, а также руководителям рязанских спортивных клубов напомнили о недопустимости проведения соревнований и тренировок вблизи электроустановок.

По словам специалистов, приближение человека или спортивного оборудования к проводам ЛЭП на недопустимое расстояние, а тем более столкновение может привести к получению сильнейших ожогов, параличу жизненно важных органов, смерти.

«Выбирая место для отдыха и занятий спортом, необходимо учитывать границы охранных зон энергообъектов, а также правила поведения на этой территории. Их границы четко определены в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма», — отметили в пресс-службе филиала.

Охранные зоны воздушных линий — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются одному метру по обе стороны линии.

«Неосторожные или противоправные действия в границах охранных зон могут повлечь за собой несчастные случаи, нарушить нормальную работу объектов электросетевого хозяйства и электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке», — добавили в «Рязаньэнерго».

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00, а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber.


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