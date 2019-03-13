Рязанцы получат скидку в автосалоне Форд Лидер по программе «Семейный автомобиль»

С 1 марта клиенты автосалона
Акция распространяется только на автомобили стоимостью до одного миллиона рублей, произведенные в России не ранее января 2019 года.
Программа «Семейный автомобиль» рассчитана на покупателей, которые:
- имеют двух или более несовершеннолетних детей (в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных);
- не заключали кредитных договоров на приобретение автомобилей в 2018 и 2019 году, а также обязуются не заключать иных кредитных договоров на приобретение автомобиля в 2019 году.
Желающим приобрести Ford по этой программе необходимо обратиться в
*Cкидка на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости а/м, указанной в кредитном договоре. Данная cкидка предоставляется банком в рамках государственной программы только на автомобили разрешенной максимальной массы не более 3,5 тонн, с паспортом транспортного средства, выданным не ранее января 2019 года, стоимостью до 1 000 000 руб., следующим категориям клиентов: клиенты, которые имеют двух или более несовершеннолетних детей,