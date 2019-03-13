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14:07, 13 марта 2019 351

Рязанцы получат скидку в автосалоне Форд Лидер по программе «Семейный автомобиль»

Рязанцы получат скидку в автосалоне Форд Лидер по программе «Семейный автомобиль»

С 1 марта клиенты автосалона Форд Лидер могут получить скидку на первоначальный взнос в размере 10%* от стоимости Ford Fiesta или Ford Focus с двигателем 1.6 литра.

Акция распространяется только на автомобили стоимостью до одного миллиона рублей, произведенные в России не ранее января 2019 года.

Программа «Семейный автомобиль» рассчитана на покупателей, которые:

  • имеют двух или более несовершеннолетних детей (в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных);
  • не заключали кредитных договоров на приобретение автомобилей в 2018 и 2019 году, а также обязуются не заключать иных кредитных договоров на приобретение автомобиля в 2019 году.

Желающим приобрести Ford по этой программе необходимо обратиться в дилерский центр Форд Лидер или позвонить по телефону +7 (4912) 503-403.

*Cкидка на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости а/м, указанной в кредитном договоре. Данная cкидка предоставляется банком в рамках государственной программы только на автомобили разрешенной максимальной массы не более 3,5 тонн, с паспортом транспортного средства, выданным не ранее января 2019 года, стоимостью до 1 000 000 руб., следующим категориям клиентов: клиенты, которые имеют двух или более несовершеннолетних детей, в т. ч. находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных (программа «Семейный автомобиль»), либо клиенты, которые ранее не имели в собственности автомобиль (программа «Первый автомобиль»). При этом обе категории клиентов не должны иметь кредитных договоров на приобретение автомобилей в 2018 году, а также обязуются не заключать иных кредитных договоров на приобретение автомобиля в 2019 году.


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