Рязанцам предложили сдать оружие за вознаграждение

Рязанцам предложили за вознаграждение сдать незаконно хранящееся оружие или боеприпасы. Их не будут привлекать к уголовной ответственности, сообщили в Росгвардии.
Старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Дмитрий Громада отметил, что размер вознаграждения зависит в зависимости от вида и количества оружия. Например, за автомат, гранатомет или пулемет можно получить десять тысяч рублей, за винтовку или карабин — семь тысяч, за пистолет или револьвер — пять тысяч рублей, за патроны — 20 рублей за штуку.
Самое большое вознаграждение — 15 тысяч рублей — положено за переносной ракетный зенитный комплекс. Как отметил Громада, такого оружия в Рязанской области пока не сдавали.
В прошлом году рязанцы получили за сданное оружие около 30 тысяч рублей.