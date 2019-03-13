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10:02, 13 марта 2019 298
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Рязанцам предложили сдать оружие за вознаграждение

Рязанцам предложили сдать оружие за вознаграждение

Фото: Pixabay.com

Рязанцам предложили за вознаграждение сдать незаконно хранящееся оружие или боеприпасы. Их не будут привлекать к уголовной ответственности, сообщили в Росгвардии.

Старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Дмитрий Громада отметил, что размер вознаграждения зависит в зависимости от вида и количества оружия. Например, за автомат, гранатомет или пулемет можно получить десять тысяч рублей, за винтовку или карабин — семь тысяч, за пистолет или револьвер — пять тысяч рублей, за патроны — 20 рублей за штуку.

Самое большое вознаграждение — 15 тысяч рублей — положено за переносной ракетный зенитный комплекс. Как отметил Громада, такого оружия в Рязанской области пока не сдавали.

В прошлом году рязанцы получили за сданное оружие около 30 тысяч рублей.


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