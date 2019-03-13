Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:30, 13 марта 2019 128
 0    0

Рязанца наказали за долги по алиментам

Рязанца наказали за долги по алиментам

Фото: Pixabay.com

Жителя Рязанской области вынесли приговор за неуплату алиментов. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

По решению суда, мужчина должен был каждый месяц выплачивать алименты своей дочери — четверть всего дохода. Впрочем, в течение длительного времени он этого не делал.

В итоге дело по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата алиментов в течение двух и более месяцев без уважительной причины) направили в суд.

Судья назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:30, 13 марта 2019
Рязанца наказали за долги по алиментам
10:02, 13 марта 2019
Рязанцам предложили сдать оружие за вознаграждение
9:52, 13 марта 2019
Житель Спасского района простил собутыльника, угрожавшего зарезать его осколком стекла
9:44, 13 марта 2019
В Великий пост в Христорождественском соборе будут совершать литургию на вечерне
21:01, 12 марта 2019
В Европе заявили о закрытии воздушного пространства для Boeing 737 MAX 8
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
О соцсетях, еде и супружеском воздержании. Все, что нужно знать о Великом посте

О соцсетях, еде и супружеском воздержании. Все, что нужно знать о Великом посте 3

После Масленицы для православных наступает время Великого поста.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 28 991
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 22 899
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 22 870
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 12
21:02, 10 марта 2019 22 412
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
11:13, 10 марта 2019 20 230
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
Все новости
Форум