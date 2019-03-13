Рязанца наказали за долги по алиментам

Жителя Рязанской области вынесли приговор за неуплату алиментов. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Рязанской области.
По решению суда, мужчина должен был каждый месяц выплачивать алименты своей дочери — четверть всего дохода. Впрочем, в течение длительного времени он этого не делал.
В итоге дело по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата алиментов в течение двух и более месяцев без уважительной причины) направили в суд.
Судья назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов.