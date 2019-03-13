Фомин вручил копии гербов городов рязанского наместничества

В среду, 13 марта, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин вручил копии гербов рязанского наместничества муниципалитетам Рязанской, Московской и Липецкой областей. Об этом сообщил
На церемонии присутствовали депутаты регионального заксобрания, представители муниципальных образований, краеведы, члены Геральдического совета при губернаторе Рязанской области, общественность и студенты.
Копии гербов получили представители Рязани, Михайлова, Пронска, Скопина, Ряжска, Сапожка, Спасска, Елатьмы и Касимова.
Копии геральдических знаков вручили руководителям Зарайска и Егорьевска (Московская область), Чаплыгина (Раненбурга) и Данкова (Липецкая область).
От Рязани герб получила первый замглавы города Лариса Максимова.
Фото с сайта Рязанской областной думы.