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17:52, 13 марта 2019 164
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Фомин вручил копии гербов городов рязанского наместничества

Фомин вручил копии гербов городов рязанского наместничества

В среду, 13 марта, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин вручил копии гербов рязанского наместничества муниципалитетам Рязанской, Московской и Липецкой областей. Об этом сообщил сайт региональной облдумы.

На церемонии присутствовали депутаты регионального заксобрания, представители муниципальных образований, краеведы, члены Геральдического совета при губернаторе Рязанской области, общественность и студенты.

Копии гербов получили представители Рязани, Михайлова, Пронска, Скопина, Ряжска, Сапожка, Спасска, Елатьмы и Касимова.

Копии геральдических знаков вручили руководителям Зарайска и Егорьевска (Московская область), Чаплыгина (Раненбурга) и Данкова (Липецкая область).

От Рязани герб получила первый замглавы города Лариса Максимова.

Фото с сайта Рязанской областной думы.


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