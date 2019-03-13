Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:35, 13 марта 2019 292
 0    0

Ночью в Рязанской области сгорел музей

Ночью в Рязанской области сгорел музей

Фото: Издательство «Пресса»

В ночь на среду, 13 марта, в селе Азеево Ермишинского района сгорел музей имени Фикрята Табеева. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Звонок на пульт спасателей поступил около часа ночи.

На место происшествия выезжали пожарные машины. Здание сгорело полностью.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Справка

Музей имени Фикрята Табеева открыли в 2015 году. Там были представлены предметы быта и хозяйства селян, личные вещи Фикрята Табеева, его фотографии, оружие, монеты, книги, а также собранные краеведческие материалы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:48, 13 марта 2019
Рязанец угрожал топором молодой жене
13:35, 13 марта 2019
Ночью в Рязанской области сгорел музей
13:20, 13 марта 2019
Житель сараевского села угрожал зарезать мать
11:41, 13 марта 2019
В Песочне подросткам продавали алкоголь
11:32, 13 марта 2019
При столкновении «четырнадцатой» и «Приоры» у автовокзала пострадали двое
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
О соцсетях, еде и супружеском воздержании. Все, что нужно знать о Великом посте

О соцсетях, еде и супружеском воздержании. Все, что нужно знать о Великом посте 3

После Масленицы для православных наступает время Великого поста.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 29 059
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 23 142
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 23 023
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
21:02, 10 марта 2019 22 479
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
11:13, 10 марта 2019 20 326
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
Все новости
Форум