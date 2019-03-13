Ночью в Рязанской области сгорел музей

В ночь на среду, 13 марта, в селе Азеево Ермишинского района сгорел музей имени Фикрята Табеева. Об этом сообщило издательство «
Звонок на пульт спасателей поступил около часа ночи.
На место происшествия выезжали пожарные машины. Здание сгорело полностью.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Справка
Музей имени Фикрята Табеева открыли в 2015 году. Там были представлены предметы быта и хозяйства селян, личные вещи Фикрята Табеева, его фотографии, оружие, монеты, книги, а также собранные краеведческие материалы.