Из рязанской колонии досрочно освободили известного обнальщика по прозвищу «Сережа Два Процента»

Из исправительной колонии №6 в Рязанской области досрочно освободился Сергей Магин, лидер крупного преступного сообщества, которое долгое время занималось незаконной обналичкой финансовых средств. Об этом пишет «
Заявление с просьбой о «замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания» адвокаты осужденного подали еще в ноябре 2018 года.
Ранее Пресненский райсуд Москвы приговорил Магина по прозвищу Сережа Два Процента к восьми с половиной годам лишения свободы. Следствие и процессы затянулись более чем на четыре года, которые обвиняемый провел под стражей. В связи с изменениями в законодательстве, по которым день пребывания в СИЗО засчитывается как 1,5 дня отсидки, в тюрьме ему оставалось провести всего два года.
Представители Магина просили о замене неотбытого срока штрафом. В результате суд решил, что неотбытые им восемь месяцев и 18 дней можно заменить штрафом в 200 тысяч рублей.