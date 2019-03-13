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17:23, 13 марта 2019 480
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Из рязанской колонии досрочно освободили известного обнальщика по прозвищу «Сережа Два Процента»

Из рязанской колонии досрочно освободили известного обнальщика по прозвищу «Сережа Два Процента»

Фото: Pixabay.com

Из исправительной колонии №6 в Рязанской области досрочно освободился Сергей Магин, лидер крупного преступного сообщества, которое долгое время занималось незаконной обналичкой финансовых средств. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Заявление с просьбой о «замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания» адвокаты осужденного подали еще в ноябре 2018 года.

Ранее Пресненский райсуд Москвы приговорил Магина по прозвищу Сережа Два Процента к восьми с половиной годам лишения свободы. Следствие и процессы затянулись более чем на четыре года, которые обвиняемый провел под стражей. В связи с изменениями в законодательстве, по которым день пребывания в СИЗО засчитывается как 1,5 дня отсидки, в тюрьме ему оставалось провести всего два года.

Представители Магина просили о замене неотбытого срока штрафом. В результате суд решил, что неотбытые им восемь месяцев и 18 дней можно заменить штрафом в 200 тысяч рублей.


© RZN.info

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