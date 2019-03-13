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14:08, 13 марта 2019 156
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Четверо дагестанцев планировали теракт на концерте Киркорова

Четверо дагестанцев планировали теракт на концерте Киркорова

Фото: Ru.wikipedia.org

Четверо жителей Дагестана планировали теракт на концерте Киркорова, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Исрафила Гаданова.

По данным следствия, четверо жителей республики Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов планировали устроить взрыв на выступлении артиста в Махачкале в мае 2017 года.

В МВД рассказали, что фигуранты присягнули главарю запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Они объединились в организованную группу и создали незаконное вооруженное формирование.

По версии следствия, позднее к ним присоединился Шамиль Магомедов, который приобрел вещество для изготовления самодельной бомбы.

Также отмечается, что позднее мужчины отказались от своих планов, потому что на концерте могло пострадать много людей.

Всем фигурантам дела предъявили обвинение в окончательной редакции и вручили постановление об окончании следственных действий.

«Сейчас идет ознакомление с материалами уголовного дела», — рассказал адвокат.


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