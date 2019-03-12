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11:11, 12 марта 2019 393
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Задержанные в Рязани молодые люди на «Тойоте» пытались скрыться от подмосковных полицейских

Задержанные в Рязани молодые люди на «Тойоте» пытались скрыться от подмосковных полицейских

На Московском шоссе недалеко от ТРЦ «Премьер» задержали жителя Зарайска, который пытался скрыться от подмосковных полицейских. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Там отметили, что водитель отказался предъявлять полиции документы, после этого он пытался скрыться.

Правоохранители устроили за ним погоню, во время которой молодой человек нарушал ПДД.

Около полуночи рязанским полицейским поступило сообщение о том, что нужна помощь в задержании водителя. В 23:50 его остановили на Московском шоссе.

Полиция требовала нарушителя выйти из машины, но он сопротивлялся, после чего им пришлось применить физическую силу и специальные средства.

Выяснилось, что молодой человек был пьян.

Полиция составила на нарушителя два протокола.

Ранее с места происшествия появилось видео.

Фото Тема Кот


© RZN.info

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