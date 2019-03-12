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16:55, 12 марта 2019 107
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В Рязанской области подорожал минимальный набор продуктов

В Рязанской области подорожал минимальный набор продуктов

В феврале стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области составила 3 тысячи 802 рубля 51 копейку. Это на 12 рублей больше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.

Самым дорогим набором среди областей оказался подмосковный (4 298 рублей), самым дешевым — курский (3 449 рублей). В среднем по России показатель составил 4 104 рубля, по ЦФО — 4 282 рубля.

В минимальный набор входят 33 наименования: крупы, хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, сладости, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, чай и соль.


© RZN.info

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