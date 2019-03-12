В Рязанской области ищут родственников погибшего в 1941 году солдата

В Рязанской области ищут родственников рядового красноармейца Григория Петровича Грошева, который погиб в ноябре 1941 года. Его останки подняли в районе деревни Батюшково Смоленской области, пишет издательство «
Родственникам солдата собираются передать личный медальон красноармейца, именную папку солдата и медаль «Шагнувший в бессмертие».
По данным московского поискового отряда «Обелиск», Григорий Грошев родился в 1916 году в селе Федоровское Михайловского уезда (сейчас Захаровский район).
Известно, что после рождения Григория семья переехала в Алтайский край, на фронт его призвали оттуда.
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