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12:12, 12 марта 2019 1 689
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В Рязанской области ищут родственников погибшего в 1941 году солдата

В Рязанской области ищут родственников погибшего в 1941 году солдата

В Рязанской области ищут родственников рядового красноармейца Григория Петровича Грошева, который погиб в ноябре 1941 года. Его останки подняли в районе деревни Батюшково Смоленской области, пишет издательство «Пресса».

Родственникам солдата собираются передать личный медальон красноармейца, именную папку солдата и медаль «Шагнувший в бессмертие».

По данным московского поискового отряда «Обелиск», Григорий Грошев родился в 1916 году в селе Федоровское Михайловского уезда (сейчас Захаровский район).

Известно, что после рождения Григория семья переехала в Алтайский край, на фронт его призвали оттуда.

Связаться с поисковиками можно по телефону +7 (903) 089-75-79 или по электронной почте roza-fattahova@mail.ru.


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