В Рязани поймали наркокурьеров с двумя килограммами «синтетики»

В Рязани задержали наркокурьеров с крупными партиями «синтетики». Об этом сообщила
Полицейские остановили в Рыбновском районе Nissan Almera, за рулем которого был 31-летний рязанец. В салоне автомобиля нашли 810 граммов гашиша, 395 граммов амфетамина и 153 грамма мефедрона. Выяснилось, что запрещенные вещества злоумышленник забрал из тайника и перевозил в Рязань для дальнейшего распространения «бесконтактным способом».
Также удалось установить личность межрегионального курьера, отвечавшего за поставки наркотиков. В результате спецоперации на Московское шоссе задержали 31-летнего жителя города Коломны. При личном досмотре у мужчины обнаружили пакет с амфетамином массой 117 граммов.
В результате обыска в его квартире в Коломне стражи прорядка обнаружили 678 граммов амфетамина и 111 граммов мефедрона.
Суммарно полицейские предотвратили продажу двух килограммов 265 граммов наркотических и психотропных веществ.
В отношении наркокурьеров возбудили уголовное дело по части 3 статиь 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.