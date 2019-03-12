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17:46, 12 марта 2019 137
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В Рязани поймали наркокурьеров с двумя килограммами «синтетики»

В Рязани поймали наркокурьеров с двумя килограммами «синтетики»

В Рязани задержали наркокурьеров с крупными партиями «синтетики». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские остановили в Рыбновском районе Nissan Almera, за рулем которого был 31-летний рязанец. В салоне автомобиля нашли 810 граммов гашиша, 395 граммов амфетамина и 153 грамма мефедрона. Выяснилось, что запрещенные вещества злоумышленник забрал из тайника и перевозил в Рязань для дальнейшего распространения «бесконтактным способом».

Также удалось установить личность межрегионального курьера, отвечавшего за поставки наркотиков. В результате спецоперации на Московское шоссе задержали 31-летнего жителя города Коломны. При личном досмотре у мужчины обнаружили пакет с амфетамином массой 117 граммов.

В результате обыска в его квартире в Коломне стражи прорядка обнаружили 678 граммов амфетамина и 111 граммов мефедрона.

Суммарно полицейские предотвратили продажу двух килограммов 265 граммов наркотических и психотропных веществ.

В отношении наркокурьеров возбудили уголовное дело по части 3 статиь 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.


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