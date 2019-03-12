В мэрии прокомментировали задержание Карабасова и Савина

И.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова и его заместителя Сергея Савина «пригласили для беседы с правоохранительными органами». Об этом сообщили в мэрии.
«На данный момент это вся информация, которой мы располагаем», — добавили в горадминистрации.
Ранее появилась информация, что люди в масках вывели их из здания мэрии.
Напомним, в понедельник, 11 марта, в Рязани
В прошлом году под арест отправили бывшего директора «Детское питание» Александра Дворецкого, а также бывшего советника главы администрации Рязани Александра Зайкина.
По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».
Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра
По ходатайству следственного комитета России дело
Также по делу о коррупции в «Детском питании» арестовали советника главы Минэкономразвития