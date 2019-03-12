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19:21, 12 марта 2019 129
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В фильме рязанского режиссера об экспедиции на Шпицберген снимется Андрей Мерзликин

В фильме рязанского режиссера об экспедиции на Шпицберген снимется Андрей Мерзликин

В фильме «Архипелаг» рязанского режиссера об экспедиции на Шпицберген снимется Андрей Мерзликин. Об этом сообщили в группе киностудии «Лендок».

В кинокартине также примет участие Алексей Шевченков, Марина Петренко, Дмитрий Паламарчук, Андрей Некрасов, Сергей Барковский. Кроме того, в съемках будут задействованы девять дрессированных хаски.

Напомним, летом 2016 года рязанские дебютанты Михаил Малахов и Светлана Саликова получили федеральную субсидию Минкультуры на съемку полнометражного фильма о полярниках. Им удалось попасть в список 39 фильмов вместе с Андреем Кончаловским, Валерией Гай Германикой, Александром Гордоном и еще одним рязанцем Юрием Быковым.

Новая картина расскажет историю про подвиг российских ученых, измеривших форму Земли. События разворачиваются на рубеже 20 века: ученый Александр Васильев отправляется в трехлетнюю экспедицию на архипелаг Шпицберген. Там он параллельно со шведами устанавливал спецсигналы для геодезических измерений.

«В основу фильма легли дневники Васильева со Шпицбергена. Вся экспедиция проходила в тяжелых условиях, матросы поднимали бунты, но даже после трех лет работа не закончилась. После Васильев еще 20 лет расшифровывал геодезические измерения», — подчеркнула Саликова.

Отметим, сценарий фильма написан при участии руководителя проекта «Полярный меридиан», Героя России Михаила Малахова, который прошел весь путь экспедиции и фактически доказал подвиг российских ученых, результаты его труда направили в международную комиссию ЮНЕСКО.


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