В фильме рязанского режиссера об экспедиции на Шпицберген снимется Андрей Мерзликин

В фильме «Архипелаг» рязанского режиссера об экспедиции на Шпицберген снимется Андрей Мерзликин. Об этом сообщили в группе киностудии «
В кинокартине также примет участие Алексей Шевченков, Марина Петренко, Дмитрий Паламарчук, Андрей Некрасов, Сергей Барковский. Кроме того, в съемках будут задействованы девять дрессированных хаски.
Напомним, летом 2016 года рязанские дебютанты Михаил Малахов и Светлана Саликова получили федеральную субсидию Минкультуры на съемку полнометражного фильма о полярниках. Им удалось попасть в список 39 фильмов вместе с Андреем Кончаловским, Валерией Гай Германикой, Александром Гордоном и еще одним рязанцем Юрием Быковым.
Новая картина
«В основу фильма легли дневники Васильева со Шпицбергена. Вся экспедиция проходила в тяжелых условиях, матросы поднимали бунты, но даже после трех лет работа не закончилась. После Васильев еще 20 лет расшифровывал геодезические измерения», — подчеркнула Саликова.
Отметим, сценарий фильма написан при участии руководителя проекта «Полярный меридиан», Героя России Михаила Малахова, который прошел весь путь экспедиции и фактически доказал подвиг российских ученых, результаты его труда направили в международную комиссию ЮНЕСКО.