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21:01, 12 марта 2019 87
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В Европе заявили о закрытии воздушного пространства для Boeing 737 MAX 8

В Европе заявили о закрытии воздушного пространства для Boeing 737 MAX 8

После крушения в Эфиопии несколько стран Европы заявили о закрытии воздушного пространства для самолетов Boeing 737 MAX 8. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на европейские СМИ.

Для Boeing 737 MAX 8 будет закрыто воздушное пространство Германии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Великобритании, Австрии.

Исландская авиакомпания Icelandair Group 12 марта приостановила эксплуатацию трех своих самолетов Boeing 737 MAX 8 «до дальнейших рекомендаций».

В Норвегии также отказались эксплуатировать самолеты подобного типа.

О приостановке использования самолетов Boeing 737 MAX и его модификаций также заявили власти Австралии, закрывшие небо страны для лайнеров, а также все авиакомпании Китая, перевозчики Сингапура, Индонезии и Ethiopian Airlines. В Индии ужесточили правила эксплуатации этих самолетов. Напомним, Boeing 737 потерпел крушение утром в воскресенье, 10 марта, недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Все находившиеся на борту погибли.

Среди них были трое россиян.

Позже стали известны подробности крушения самолета. После произошедшего Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX 8.

На месте крушения нашли черные ящики.


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