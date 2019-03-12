В Европе заявили о закрытии воздушного пространства для Boeing 737 MAX 8

После крушения в Эфиопии несколько стран Европы заявили о закрытии воздушного пространства для самолетов Boeing 737 MAX 8. Об этом пишут «
Для Boeing 737 MAX 8 будет закрыто воздушное пространство Германии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Великобритании, Австрии.
Исландская авиакомпания Icelandair Group 12 марта приостановила эксплуатацию трех своих самолетов Boeing 737 MAX 8 «до дальнейших рекомендаций».
В Норвегии также отказались эксплуатировать самолеты подобного типа.
О приостановке использования самолетов Boeing 737 MAX и его модификаций также заявили власти Австралии, закрывшие небо страны для лайнеров, а также все авиакомпании Китая, перевозчики Сингапура, Индонезии и Ethiopian Airlines. В Индии ужесточили правила эксплуатации этих самолетов. Напомним, Boeing 737
На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Все находившиеся на борту
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