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16:15, 12 марта 2019 1 022
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Следователи отпустили Карабасова 1

Следователи отпустили Карабасова

Следователи отпустили и.о. главы администрации Сергея Карабасова. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

Карабасова и его заместителя Сергея Савина задержали утром во вторник, 12 марта. Позже стало известно, что их допрашивают как свидетелей по уголовному делу о «Детском питании».

Ранее появилась информация, что люди в масках вывели их из здания мэрии.

В понедельник, 11 марта, в Рязани задержали гендиректора фонда капремонта Марину Бондареву. Позже она вернулась на работу.

В прошлом году под арест отправили бывшего директора «Детское питание» Александра Дворецкого, а также бывшего советника главы администрации Рязани Александра Зайкина.

По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября Дворецкий получил 1 миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.

По ходатайству следственного комитета России дело передали в Басманный суд.

Также по делу о коррупции в «Детском питании» арестовали советника главы Минэкономразвития Павла Пущина и рязанского вице-мэра Сергея Пашкевича.


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