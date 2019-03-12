Следователи отпустили Карабасова

Следователи отпустили и.о. главы администрации Сергея Карабасова. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Ранее появилась информация, что люди в масках вывели их из здания мэрии.
В понедельник, 11 марта, в Рязани
В прошлом году
По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».
Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра
По ходатайству следственного комитета России дело
Также по делу о коррупции в «Детском питании» арестовали советника главы Минэкономразвития