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9:48, 12 марта 2019 347
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Сасовец получил 12 лет строгого режима за избиение собутыльника до смерти

Сасовец получил 12 лет строгого режима за избиение собутыльника до смерти

Сасовцу, который до смерти избил собутыльника, вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Известно, что во время застолья мужчины поссорились и подрались. Осужденный нанес потерпевшему несколько серьезных ударов. В результате тот скончался от потери крови.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, в суде он не признал свою вину.

Однако его признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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