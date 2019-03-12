Сасовец получил 12 лет строгого режима за избиение собутыльника до смерти

Сасовцу, который до смерти избил собутыльника, вынесли приговор. Об этом сообщила
Известно, что во время застолья мужчины поссорились и подрались. Осужденный нанес потерпевшему несколько серьезных ударов. В результате тот скончался от потери крови.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, в суде он не признал свою вину.
Однако его признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.