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10:33, 12 марта 2019 820
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Полиция начала проверку после драки рязанцев с водителем мусоровоза

Полиция начала проверку после драки рязанцев с водителем мусоровоза

Полиция решила провести проверку после того, как в соцсетях опубликовали видео драки рязанцев с водителем мусоровоза. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе ведомства.

«Факт конфликта зарегистрирован, об инциденте заявила свидетель ситуации», — рассказали в полиции.

При этом никто из участников драки в полицию с заявлением не обращался.


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Полиция начала проверку после драки рязанцев с водителем мусоровоза
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