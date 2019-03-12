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8:50, 12 марта 2019 95
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Названы страны с самым чистым воздухом

Названы страны с самым чистым воздухом

Страной с самым чистым воздухом назвали Исландию. Рейтинг, составленный Greenpeace, опубликован на сайте компании-разработчика компьютерных программ AirVisual.

Всего в список попали 73 государства.

Составители рейтинга оценили, сколько микрочастиц пыли содержится в воздухе городов разных стран.

Выяснилось, что самый грязный воздух в Бангладеш, Пакистане и Индии.

В пятерку стран с самым чистым воздухом, помимо Исландии, попали Финляндия, Австралия, Эстония, Швеция.

Россия оказалась в первой двадцатке — на 16 месте.


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