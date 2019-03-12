Названы страны с самым чистым воздухом

Страной с самым чистым воздухом назвали Исландию. Рейтинг, составленный Greenpeace, опубликован на сайте компании-разработчика компьютерных программ
Всего в список попали 73 государства.
Составители рейтинга оценили, сколько микрочастиц пыли содержится в воздухе городов разных стран.
Выяснилось, что самый грязный воздух в Бангладеш, Пакистане и Индии.
В пятерку стран с самым чистым воздухом, помимо Исландии, попали Финляндия, Австралия, Эстония, Швеция.
Россия оказалась в первой двадцатке — на 16 месте.