Минтруд назвал сферы с переизбытком высококвалифицированных работников

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, в каких сферах в России количество специалистов с высшим образованием превышает число подходящих вакансий. Избыток специалистов наблюдается в сфере бизнеса и администрации, передает
Там добавили, что численность безработных с высшим образованием превышает количество вакансий, заявленных работодателями.
Как рассказал изданию руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, в обществе сохраняется мнение, что в этой сфере престижно работать.
«В ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти. А людям с менеджерскими, финансовыми, экономическими дипломами придется сложно», — сказал эксперт.