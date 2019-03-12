Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:26, 12 марта 2019 439
 0    0

Минтруд назвал сферы с переизбытком высококвалифицированных работников

Минтруд назвал сферы с переизбытком высококвалифицированных работников

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, в каких сферах в России количество специалистов с высшим образованием превышает число подходящих вакансий. Избыток специалистов наблюдается в сфере бизнеса и администрации, передает RT со ссылкой на ведомство.

Там добавили, что численность безработных с высшим образованием превышает количество вакансий, заявленных работодателями.

Как рассказал изданию руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, в обществе сохраняется мнение, что в этой сфере престижно работать.

«В ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти. А людям с менеджерскими, финансовыми, экономическими дипломами придется сложно», — сказал эксперт.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:26, 12 марта 2019
Минтруд назвал сферы с переизбытком высококвалифицированных работников
22:34, 11 марта 2019
В Рязань на чемпионат МВД России по дзюдо приедут 500 полицейских со всей России
21:32, 11 марта 2019
В соцсетях появилось сообщение о кастинге на съемки «Физрука» в Рязани
20:45, 11 марта 2019
Рязанца осудили за ограбление пункта приема стеклотары
20:00, 11 марта 2019
После визита в рязанский фонд капремонта силовики нагрянули к подрядчику — СМИ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
О соцсетях, еде и супружеском воздержании. Все, что нужно знать о Великом посте

О соцсетях, еде и супружеском воздержании. Все, что нужно знать о Великом посте 1

После Масленицы для православных наступает время Великого поста.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 28 642
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 21 058
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 19 838
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 10
11:13, 10 марта 2019 19 361
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
11:49, 10 марта 2019 18 252
Рязанка выбросила новорожденного ребенка в мусорный бак после застолья — следователи
Все новости
Форум