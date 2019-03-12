Медведев поручил проверить проект завода по розливу воды на Байкале

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину провести проверку строящегося на Байкале завода по розливу воды. Об этом передает
Проект проверят «на соответствие самым строгим стандартам».
Ранее Медведев обсудил вопрос с членами сборной России на Универсиаде-2019.
Премьер согласился, что тема является «очень острой» и рассказал о многочисленных обращениях граждан на этот счет.
Отметим, что завод начали строить в январе 2019 года. Общий объем инвестиция — 1,5 млрд рублей.
Первую очередь введут в эксплуатацию в декабре этого года, на полную мощность его планируют запустить в 2021.
20% продукции пойдет на российский рынок, а 80% на экспорт — в Китай, Южную Корею, Монголию и другие страны.