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16:07, 12 марта 2019 447
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Медведев поручил проверить проект завода по розливу воды на Байкале

Медведев поручил проверить проект завода по розливу воды на Байкале

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину провести проверку строящегося на Байкале завода по розливу воды. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя правительства Олега Осипова.

Проект проверят «на соответствие самым строгим стандартам».

Ранее Медведев обсудил вопрос с членами сборной России на Универсиаде-2019.

Премьер согласился, что тема является «очень острой» и рассказал о многочисленных обращениях граждан на этот счет.

Отметим, что завод начали строить в январе 2019 года. Общий объем инвестиция — 1,5 млрд рублей.

Первую очередь введут в эксплуатацию в декабре этого года, на полную мощность его планируют запустить в 2021.

20% продукции пойдет на российский рынок, а 80% на экспорт — в Китай, Южную Корею, Монголию и другие страны.


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