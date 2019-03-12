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10:14, 12 марта 2019 157
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Любимов пожелал сотрудникам уголовно-исполнительной системы здоровья и энергии

Любимов пожелал сотрудникам уголовно-исполнительной системы здоровья и энергии

Во вторник, 12 марта, Николай Любимов поздравил работников и ветеранов уголовно-исполнительной системы Рязанской области с профессиональным праздником.

В этом году исполняется 140 лет со времени создания службы. По словам губернатора, за это время она не раз доказывала свою эффективность и значимость.

«В наши дни ФСИН стала одним из важнейших государственных институтов, выполняющих задачи по поддержанию законности и правопорядка, профилактике преступности, социальной адаптации людей, отбывавших наказание», — отметил Любимов.

Глава региона подчеркнул, что специалистов УФСИН отличает высокий профессионализм, ответственность и добросовестность.

«Убежден, что и в дальнейшем коллектив будет работать также успешно и результативно», — сказал губернатор.

Он пожелал рязанцам крепкого здоровья, энергии и реализации намеченных планов.


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