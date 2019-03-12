Любимов пожелал сотрудникам уголовно-исполнительной системы здоровья и энергии

Во вторник, 12 марта, Николай Любимов поздравил работников и ветеранов уголовно-исполнительной системы Рязанской области с профессиональным праздником.
В этом году исполняется 140 лет со времени создания службы. По словам губернатора, за это время она не раз доказывала свою эффективность и значимость.
«В наши дни ФСИН стала одним из важнейших государственных институтов, выполняющих задачи по поддержанию законности и правопорядка, профилактике преступности, социальной адаптации людей, отбывавших наказание», — отметил Любимов.
Глава региона подчеркнул, что специалистов УФСИН отличает высокий профессионализм, ответственность и добросовестность.
«Убежден, что и в дальнейшем коллектив будет работать также успешно и результативно», — сказал губернатор.
Он пожелал рязанцам крепкого здоровья, энергии и реализации намеченных планов.