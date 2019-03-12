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18:29, 12 марта 2019 284
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Любимов поручил проверить наличие «прав» у водителей школьных автобусов

Любимов поручил проверить наличие «прав» у водителей школьных автобусов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов поручил проверить школьные автобусы. Об этом он заявил на заседании регионального правительства, которое прошло во вторник, 12 марта.

Губернатор напомнил о нарушении, которое недавно выявила рязанская прокуратура. В Сапожковском районе школьным автобусом управлял водитель без «прав». По данным надзорного органа, инцидент произошел с согласия директора.

«Чтобы такого у нас никогда не повторялось, все школы области необходимо проверить на предмет наличия прав у водителей автобусов, а также техническое состояние этого транспорта», — заявил глава региона.

Любимов поручил министерству образования и молодежной политики Рязанской области заняться этой работой совместно с ГИБДД и другими службами.


© RZN.info

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