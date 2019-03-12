Любимов поручил проверить наличие «прав» у водителей школьных автобусов

Николай Любимов поручил проверить школьные автобусы. Об этом он заявил на заседании регионального
Губернатор напомнил о нарушении, которое недавно выявила рязанская прокуратура. В Сапожковском районе школьным автобусом
«Чтобы такого у нас никогда не повторялось, все школы области необходимо проверить на предмет наличия прав у водителей автобусов, а также техническое состояние этого транспорта», — заявил глава региона.
Любимов поручил министерству образования и молодежной политики Рязанской области заняться этой работой совместно с ГИБДД и другими службами.