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10:03, 12 марта 2019 196

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам об особенностях жилых комплексов повышенной комфортности

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам об особенностях жилых комплексов повышенной комфортности

Компания «Мармакс» рассказала о недвижимости бизнес-класса в Рязани на примере жилого комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» и клубного дома «Легенда Горького». Как отметили в пресс-службе девелопера, выразительные образы и запоминающаяся архитектура дают прочувствовать жизнь с европейским комфортом.

В жилом комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» компания реализует индивидуальные концепции комфортной жизни: двор-галерею и личный фитнес-зал.

«Двор-галерея — это единство городской жизни и загородного отдыха за счет внедрения ландшафтного дизайна. Двор располагается выше уровня первого этажа, что придает ему приватность, — прокомментировали в компании. — Личный фитнес-зал поможет расслабиться и вернуться в тонус, доступен только для жителей комплекса. Благодаря концепции „Маркет“ жителям комплекса не придется тратить время в пробках, чтобы попасть в магазин. Достаточно спуститься на лифте в супермаркет».

Панорамное остекление комплекса открывает вид на исторический центр города и играет важную роль в интерьере квартиры. В пресс-службе отметили, что для панорамного остекления компания использует мультифункциональное стекло мирового производителя Guardian Industries.

Каждый жилой комплекс девелопера «Мармакс» обязательно включает подземный паркинг, доступ в который осуществляется на лифте. Компания придерживается концепции «двор без машин», чтобы отдых жильцов был максимально комфортным.

«Изящный стиль, комфорт и приватность частной жизни — это клубный дом „Легенда Горького“. Проект уже реализован. Клубный дом включает квартиры различных площадей с планировочными решениями с несколькими гардеробными и ванными комнатами, просторной гостиной и большими панорамными лоджиями, большая часть которых с видом на благоустроенный тихий сквер», — рассказали представители девелопера.

По их словам, авторская архитектура дома и многоуровневая подсветка стали настоящим украшением улицы Горького: «Клубный дом гармонично вписался в сложившуюся архитектуру исторического центра города».

Зеленый сквер, расположенный рядом, был благоустроен и получил новый облик. «Уютный, с зонами отдыха, детской площадкой, вымощенными прогулочными дорожками, декоративным освещением — сквер, станет приятным местом для отдыха и прогулок», — заверили в компании.

В непосредственной близости с домом расположены школы и детские сады, городские променады, центры здоровья и красоты.

«Качественно новые пространства для жизни — такой принцип лежит в основе каждого нового проекта компании», — заключили в пресс-службе «Мармакс».

Подробнее о всех проектах «Мармакс» можно узнать на официальном сайте.


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