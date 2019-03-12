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19:54, 12 марта 2019 252
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Рязанцы стали реже жаловаться на сервис онлайн-записи в поликлиники — минздрав

Рязанцы стали реже жаловаться на сервис онлайн-записи в поликлиники — минздрав

Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий заявил, что количество жалоб рязанцев на сервис онлайн-записи в поликлиники моездоровье62.рф снизилось в три раза за январь-февраль 2019 года. Об этом он проинформировал Николая Любимова на заседании регионального правительства во вторник, 12 марта.

По словам Прилуцкого, ведется постоянный мониторинг сайта. По сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года, когда велась установка этой новой системы работы, ситуация улучшилась. Поступившие вопросы решаются в индивидуальном порядке.

«В настоящее время возможности записаться к врачу в электронном виде есть во всех медучреждениях Рязани и районов области», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что в дальнейшем необходимо обеспечить корректную работу этой программы. «Сбоев сейчас быть не должно. Главное, чтобы была полная корреляция между интернет-сегментом, который доступен людям, и лечебными учреждениями».


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