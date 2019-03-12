Рязанцы стали реже жаловаться на сервис онлайн-записи в поликлиники — минздрав

Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий заявил, что количество жалоб рязанцев на сервис онлайн-записи в поликлиники
По словам Прилуцкого, ведется постоянный мониторинг сайта. По сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года, когда велась установка этой новой системы работы, ситуация улучшилась. Поступившие вопросы решаются в индивидуальном порядке.
«В настоящее время возможности записаться к врачу в электронном виде есть во всех медучреждениях Рязани и районов области», — говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что в дальнейшем необходимо обеспечить корректную работу этой программы. «Сбоев сейчас быть не должно. Главное, чтобы была полная корреляция между интернет-сегментом, который доступен людям, и лечебными учреждениями».