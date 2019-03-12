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9:03, 12 марта 2019 216
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Рязанцев предупредили о метели

Рязанцев предупредили о метели

В первой половине вторника, 12 марта, в Рязанской области ожидается метель. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Синоптики предупредили о мокром снеге, метели, гололедице.

В отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.


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