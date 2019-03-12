Рязанцев предупредили о метели

В первой половине вторника, 12 марта, в Рязанской области ожидается метель. Об этом сообщила
Синоптики предупредили о мокром снеге, метели, гололедице.
В отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.
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В первой половине вторника, 12 марта, в Рязанской области ожидается метель. Об этом сообщила
Синоптики предупредили о мокром снеге, метели, гололедице.
В отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.
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