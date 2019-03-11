Жительница Шацка перевела 200 тысяч телефонному мошеннику

Жительница Шацкого района перевела телефонному мошеннику 200 тысяч рублей, сообщило издательство «
Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил с неизвестного номера мужчина. Он сказал, что хочет купить дом, который женщина продает через сайт объявлений, и намерен сразу перевести ей предоплату — десять процентов от стоимости.
При этом неизвестный предложил ей снять эти деньги в ближайшем отделении банка. После того как она пришла в банк, мужчина снова ей позвонил и попросил продиктовать номер банковской карты.
Затем мужчина продиктовал ей номер банковского счета, с которого она может снять отправленную им предоплату.
«Не зная, что указанный мужчиной банковский счет — ее собственный, сняла с него оговоренную сумму „предоплаты“ — 201 318 рублей. Затем злоумышленник снова сказал, что ему необходимо отчитаться за полученные ей деньги. Для этого нужно их перевести на счета абонентских номеров телефонов. Жительница Шацка выполнила просьбу и сразу лишилась крупной денежной суммы», — рассказал источник.