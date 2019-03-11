В Рязань на чемпионат МВД России по дзюдо приедут 500 полицейских со всей России

В Рязань на чемпионат МВД России по дзюдо приедут 500 полицейских. Он пройдет с 20 по 22 марта на базе спортивной школы олимпийского резерва «Академия единоборств», сообщили в
«Рязанские полицейские уже готовы к состязаниям в лично-командном зачете. Стражи правопорядка, представляющие УМВД России по Рязанской области на чемпионате, имеют награды не только на спортивном поприще, но и в служебной деятельности», — отметили в пресс-службе.
Тренер рязанской сборной Александр Кудинов отметил высокий уровень подготовки спортсменов. «Все участники Чемпионата прекрасно подготовлены. На тренировках ребята всегда выкладываются на полную, демонстрируют весь свой потенциал. Впереди их ждут финальные соревнования — оценка наших с ними тренировок» — рассказал Кудинов.
Вход на все мероприятия по дзюдо свободный.
22 марта в 14:30 в спортшколе «Академия единоборств» наградят победителей и призеров чемпионата.