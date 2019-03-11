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9:20, 11 марта 2019 188
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В России уменьшилась смертность от употребления алкоголя

В России уменьшилась смертность от употребления алкоголя

В России уменьшилась смертность от употребления алкоголя. Об этом сообщил сайт Роспотребнадзора.

Динамика наблюдается после мер, принятых в 2016 году, которые направлены на усилению за оборотом спиртосодержащей продукции.

С тех пор количество смертей, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов, снизилось на две тысячи.

Также это позволило снизить количество суррогатного алкоголя и отравлений.

За время действия запрета удалось снять с продажи 659 тысяч литров спиртосодержащей продукции, в 16 раз снизить продажу спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкоголя.

По результатам проверки общая сумма штрафов составила 102 млн рублей.


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