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17:42, 11 марта 2019 205
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В Нижнем Новгороде на Масленицу толпу забросали блинами. Видео

В Нижнем Новгороде на Масленицу толпу забросали блинами. Видео

В Нижнем Новгороде на Масленицу толпу забросали блинами, пишет РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, как из окна верхнего этажа одного из зданий музея раскидывают блины стоящим внизу участникам мероприятия.

Отмечается, что пользователи соцсети назвали происходящее «унизительным действом».

Сотрудница архитектурно-этнографического музея Ольга Ляпаева рассказала агентству, что бросание блинов является народной традицией.

По ее словам, он проводится в музее на протяжении десяти лет и никогда прежде не вызывал недовольства.


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