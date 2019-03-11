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9:57, 11 марта 2019 364
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В московском ТЦ и «Садоводе» проводят обыски

В московском ТЦ и «Садоводе» проводят обыски

Утром в понедельник, 11 марта, московский торговый центр «Москва» закрыли из-за спецопераций МВД и ФСБ. Силовики пришли с ордером на обыск в рамках уголовного дела, пишет Mash.

Кроме того, спецоперацию проводят на оптовом цирке «Садовод». Его не закрыли, но на территории работают полицейские, которые частично обыскивают торговые ряды.

Сообщается, что недавно по городу прокатилась серия конфликтов с использованием ножей и пистолетов. Так, 7 марта работники рынка не поделили точку, в результате четверых мужчин госпитализировали с ножевыми ранениями, еще одного с огнестрельным.

Видео Mash


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