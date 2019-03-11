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12:52, 11 марта 2019 208
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Рязанцы посоревновались в тяге 50-килограммовой гири в Лесопарке

Рязанцы посоревновались в тяге 50-килограммовой гири в Лесопарке

Фото: Администрация Рязани

Рязанцы посоревновались в тяге 50-килограммовой гири в Лесопарке. Об этом сообщил сайт мэрии.

Гуляния, посвященные празднованию Масленицы, прошли в воскресенье, 10 марта.

Для гостей организовали концертную программу, ярмарку, угощения и ярмарочный столб. Для юных рязанцев работала театрализованная зона, анимации и мастер-классы.

«Центральным событием праздника стал фестиваль экстремальных видов спорта, победителями которого стала команда из Новомичуринска, второе и третье места у рязанских команд „Лесопарк“ и „Солнышко“», — рассказали в администрации.

В конце гуляний рязанцам показали фаер-шоу.


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