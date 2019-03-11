Рязанцы посоревновались в тяге 50-килограммовой гири в Лесопарке. Об этом сообщил
Гуляния, посвященные празднованию Масленицы, прошли в воскресенье, 10 марта.
Для гостей организовали концертную программу, ярмарку, угощения и ярмарочный столб. Для юных рязанцев работала театрализованная зона, анимации и мастер-классы.
«Центральным событием праздника стал фестиваль экстремальных видов спорта, победителями которого стала команда из Новомичуринска, второе и третье места у рязанских команд „Лесопарк“ и „Солнышко“», — рассказали в администрации.
В конце гуляний рязанцам показали фаер-шоу.