Рязанца осудили за ограбление пункта приема стеклотары. Об этом сообщил
Инцидент произошел в июне 2018 года. Пьяный мужчина пришел в пункт приема стеклотары, расположенный на улице Новоселов.
Молодой человек увидел на шее приемщицы золотую цепочку с крестиком и решил похитить их. Подойдя к женщине, он представился членом «Слоновской ОПГ», после чего потребовал деньги из кассы. Рязанка ответила отказом, пояснив, что средства ей не принадлежат.
После этого, мужчина ударил пострадавшую кулаком в грудь, затем взялся за горло и сорвал с ее шеи украшение, а также украл из кассы 1500 рублей. Позже он скрылся.
Вину в совершении данного преступления осужденный признал полностью, ранее он был неоднократно судим.
Мужчине назначили два года исправительной колонии общего режима.