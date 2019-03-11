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20:45, 11 марта 2019 76
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Рязанца осудили за ограбление пункта приема стеклотары

Рязанца осудили за ограбление пункта приема стеклотары

Фото: Pixabay.com

Рязанца осудили за ограбление пункта приема стеклотары. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июне 2018 года. Пьяный мужчина пришел в пункт приема стеклотары, расположенный на улице Новоселов.

Молодой человек увидел на шее приемщицы золотую цепочку с крестиком и решил похитить их. Подойдя к женщине, он представился членом «Слоновской ОПГ», после чего потребовал деньги из кассы. Рязанка ответила отказом, пояснив, что средства ей не принадлежат.

После этого, мужчина ударил пострадавшую кулаком в грудь, затем взялся за горло и сорвал с ее шеи украшение, а также украл из кассы 1500 рублей. Позже он скрылся.

Вину в совершении данного преступления осужденный признал полностью, ранее он был неоднократно судим.

Мужчине назначили два года исправительной колонии общего режима.


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