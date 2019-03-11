Россиянам предложат сдавать анализы на ВИЧ на работе

Россиянам хотят предложить сдавать анализы на ВИЧ на работе. Об этом пишет газета «
Правила прохождения тестирования Минтруда пропишет в методических рекомендациях для работодателей. В настоящее время их уже изготавливают и планируют выпустить до конца года.
Эксперты пояснили, что ВИЧ-инфекция больше всего распространена среди людей старше 30. До этой группы граждан проще «достучаться на работе», так как в больницы они приходят редко.
Отмечается, что сдать анализы можно будет добровольно, а результаты останутся конфиденциальными.