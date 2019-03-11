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11:30, 11 марта 2019 218
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Россиянам предложат сдавать анализы на ВИЧ на работе

Россиянам предложат сдавать анализы на ВИЧ на работе

Россиянам хотят предложить сдавать анализы на ВИЧ на работе. Об этом пишет газета «Известия».

Правила прохождения тестирования Минтруда пропишет в методических рекомендациях для работодателей. В настоящее время их уже изготавливают и планируют выпустить до конца года.

Эксперты пояснили, что ВИЧ-инфекция больше всего распространена среди людей старше 30. До этой группы граждан проще «достучаться на работе», так как в больницы они приходят редко.

Отмечается, что сдать анализы можно будет добровольно, а результаты останутся конфиденциальными.


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