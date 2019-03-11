Пропавшего 18-летнего рязанца нашли живым

18-летнего Евгения Гришкова, пропавшего в Рязани, нашли живым. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Рязанца искали с 17 февраля.
Подробности поисков не разглашаются.
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18-летнего Евгения Гришкова, пропавшего в Рязани, нашли живым. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Рязанца искали с 17 февраля.
Подробности поисков не разглашаются.
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