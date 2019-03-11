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10:04, 11 марта 2019 1 123
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Пропавшего 18-летнего рязанца нашли живым

Пропавшего 18-летнего рязанца нашли живым

18-летнего Евгения Гришкова, пропавшего в Рязани, нашли живым. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

Рязанца искали с 17 февраля.

Подробности поисков не разглашаются.


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