«Прио-Внешторгбанк» начнет выдавать кредиты под 8,5 процента годовых

В 2019 году стартовала госпрограмма льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которой уполномоченные банки начнут выдавать кредиты под 8,5% годовых.

Недополученные доходы в размере 2,5% годовых самим банкам будут субсидироваться из федерального бюджета. Полученный кредит можно будет направить как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств.

Для участия в программе отбор прошли 70 банков, в том числе «Прио-Внешторгбанк».

«Для получения кредита клиент должен соответствовать ряду критериев, предусмотренных программой, иметь надежное финансовое состояние и достаточное обеспечение. Для банков утверждены определенные лимиты, в рамках которых они будут кредитовать субъекты малого и среднего предпринимательства на льготных условиях — под 8,5% годовых. При этом наш банк стал единственным рязанским региональным банком, уполномоченным выдавать кредиты на льготных условиях», — уточнила замначальника управления кредитования «Прио-Внешторгбанка» Наталья Безносова.

По условиям программы, минимальный кредит на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств выдается от трех млн рублей. Максимальный срок погашения на инвестиционные цели — 10 лет. Кредит на пополнение оборотных средств — до трех лет, говорится на официальном сайте министерства экономического развития России. Там же опубликован список всех уполномоченных на льготное кредитование банков.

«Перечень существенно расширен по сравнению с программой прошлого года. В 2018 году кредиты по льготной ставке выдавали только 15 банков. В этом году в программе участвуют не только 10 системно значимых банков с развитой филиальной сетью, но и некрупные региональные банки, представляющие 29 регионов страны. Все они имеют опыт кредитования МСП», — прокомментировал изменения глава федерального минэкономразвития Максим Орешкин.

Рассчитывать на кредит по льготной ставке в 8,5% могут субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в:

сельском хозяйстве;

обрабатывающем производстве;

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды;

строительстве;

туристской деятельности;

транспортировке и хранении;

в области информации и связи, здравоохранения, образования;

сфере бытовых услуг;

гостиничного бизнеса и общественного питания;

культуры и спорта;

профессиональной и технической деятельности;

с определенными оговорками даже в сфере розничной и (или) оптовой торговли, но при условии, что средства пойдут на инвестиционные цели.

Заявки на кредитование под 8,5% уже принимают. Получить более подробную информацию можно на сайте банка или по телефону 200-003.