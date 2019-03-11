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10:38, 11 марта 2019 416
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При крушении самолета в Эфиопии погибли два сотрудника «Сбербанка»

При крушении самолета в Эфиопии погибли два сотрудника «Сбербанка»

«Сбербанк» сообщил о гибели двух своих сотрудников, супругов Поляковых, при крушении самолета в Эфиопии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Сбербанк подтверждает гибель своих сотрудников — супругов Екатерины и Александра Поляковых, — которые находились на борту самолета, разбившегося в Эфиопии. Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании „Сбербанк Лизинг“, входящей в группу „Сбербанк“. В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался», — говорится в сообщении банка.

Организация выразила соболезнования близким погибших.

Напомним, Boeing 737 MAX 8 разбился утром в воскресенье, 10 марта, в окрестностях Аддис-Абебы спустя шесть минут после вылета.

Позже стали известны подробности крушения самолета. После произошедшего Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX 8.


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