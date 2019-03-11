Праздничные выходные. Обзор главных событий минувшего уикенда, 8-10 марта

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В минувшие выходные сразу два события стали поводом для праздника — 8 марта и Масленица. В нашем обзоре мы вспомним, как рязанцы провели эти дни.
С Международным женским днем рязанок поздравили глава города Юлия Рокотянская, и.о. главы администрации Сергей Карабасов, глава облдумы Аркадий Фомин, а губернатор Николай Любимов даже записал видеопоздравление для рязанок.
В эти выходные не обошлось без происшествий. На пожаре в селе Шумашь Рязанского района погибла 84-летняя женщина. Из горящей пятиэтажки на улице Крупской эвакуировали 80 человек. Рязанцы подрались с водителем мусоровоза. В воскресенье, 10 марта, рязанцев потряс случай на улице Станкозаводской — там в мусорном контейнере нашли младенца. Полицейские установили личность его матери.
Позже в региональном минздраве рассказали, что найденный ребенок провел на холоде два часа.
Помимо этого, стало известно, что рязанка выбросила новорожденного ребенка в мусорный бак после застолья.
О спортивных достижениях. Рязанская фигуристка Трусова стала второй в короткой программе на чемпионате мира среди юниоров, а по итогам двух программ выиграла его.