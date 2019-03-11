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9:22, 11 марта 2019 647

На площади Ленина прошла масштабная дегустация «Рязанских пельменей»

На площади Ленина прошла масштабная дегустация «Рязанских пельменей»

Более тысячи жителей и гостей города приняли участие в дегустации «Рязанских пельменей». Она проходила в субботу, 9 марта, в рамках празднования Масленицы на площади Ленина.

По словам организаторов, «Рязанские пельмени» давно известны и любимы покупателями. В этом году их производитель ООО «Русский мороз» отмечает 20-летие этой популярной в нашей области торговой марки.

«За это время выпустили более 800 миллионов штук сочных и по-домашнему вкусных пельменей. Узнать подробности о продукции можно на сайте рязанскиепельмени. рф», — рассказали представители торговой марки.

Как отметили организаторы дегустации, в этом году «Рязанские пельмени» стали еще лучше: «Изменилась упаковка — она стала более удобной, современной, стильной, и, самое главное, „Рязанские пельмени“ стали еще вкуснее!»

В этом и смогли убедиться участники дегустации, которая проходила под девизом: «Рязанские пельмени» — в новой упаковке и не только…". «Народная дегустация прошла на „отлично“ — 1150 ее участников-экспертов поставили изделиям высший балл», — сообщили производители.


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