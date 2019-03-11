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13:41, 11 марта 2019 555
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Черчесов определился с составом сборной России для отборочных матчей чемпионата Европы

Черчесов определился с составом сборной России для отборочных матчей чемпионата Европы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с составом команды для отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года. Список опубликовал официальный сайт РСФ.

В сборную вызвали следующих спортсменов:

вратари:

  • Маринато Гилерме («Локомотив»);
  • Андрей Лунев («Зенит»);
  • Антон Шунин («Динамо»);

защитники:

  • Максим Беляев («Арсенал»);
  • Георгий Джикия («Спартак»);
  • Илья Кутепов («Спартак»);
  • Вячеслав Караваев («Витесс»);
  • Федор Кудряшов («Истанбул Башакшекир»);
  • Андрей Семенов («Ахмат»);
  • Кирилл Набабкин (ЦСКА);
  • Марио Фернандес (ЦСКА);
  • Георгий Щенников (ЦСКА);

полузащитники:

  • Ильзат Ахметов (ЦСКА);
  • Юрий Газинский («Краснодар»);
  • Александр Головин («Монако»);
  • Роман Зобнин («Спартак»);
  • Владислав Игнатьев («Локомотив»);
  • Алексей Миранчук («Локомотив»);
  • Антон Миранчук («Локомотив»);
  • Алексей Ионов («Ростов»);
  • Далер Кузяев («Зенит»);
  • Магомед Оздоев («Зенит»);
  • Денис Черышев («Валенсия»);

нападающие:

  • Артем Дзюба («Зенит»);
  • Федор Смолов («Локомотив»);
  • Федор Чалов (ЦСКА).

Подготовку к первому матчу Черчесов планирует начать 17 марта в Новогорске. 21 марта Россия сыграет с Бельгией, 24 марта — с Казахстаном.

Фото РСФ


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