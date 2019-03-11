Черчесов определился с составом сборной России для отборочных матчей чемпионата Европы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с составом команды для отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года. Список опубликовал официальный
В сборную вызвали следующих спортсменов:
вратари:
- Маринато Гилерме («Локомотив»);
- Андрей Лунев («Зенит»);
- Антон Шунин («Динамо»);
защитники:
- Максим Беляев («Арсенал»);
- Георгий Джикия («Спартак»);
- Илья Кутепов («Спартак»);
- Вячеслав Караваев («Витесс»);
- Федор Кудряшов («Истанбул Башакшекир»);
- Андрей Семенов («Ахмат»);
- Кирилл Набабкин (ЦСКА);
- Марио Фернандес (ЦСКА);
- Георгий Щенников (ЦСКА);
полузащитники:
- Ильзат Ахметов (ЦСКА);
- Юрий Газинский («Краснодар»);
- Александр Головин («Монако»);
- Роман Зобнин («Спартак»);
- Владислав Игнатьев («Локомотив»);
- Алексей Миранчук («Локомотив»);
- Антон Миранчук («Локомотив»);
- Алексей Ионов («Ростов»);
- Далер Кузяев («Зенит»);
- Магомед Оздоев («Зенит»);
- Денис Черышев («Валенсия»);
нападающие:
- Артем Дзюба («Зенит»);
- Федор Смолов («Локомотив»);
- Федор Чалов (ЦСКА).
Подготовку к первому матчу Черчесов планирует начать 17 марта в Новогорске. 21 марта Россия сыграет с Бельгией, 24 марта — с Казахстаном.
Фото РСФ