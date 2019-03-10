Рязанский священник рассказал главное о Великом посте

После Масленицы для православных наступает время Великого поста.
В течение 48 дней люди ограничивают себя в пище, веселье и отказываются от развлечений. В этом году Великий Пост продлится с 11 марта по 27 апреля и традиционно завершится главным православным праздником — Пасхой.
О том, как правильно поститься, ограничениях в еде, супружеской жизни и послаблениях корреспондент RZN.info пообщался с молодым рязанским священником, настоятелем Архангельского храма в Сасове, иереем Александром Веденеевым.
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