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16:30, 10 марта 2019 173
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Рязанский священник рассказал главное о Великом посте

Рязанский священник рассказал главное о Великом посте

После Масленицы для православных наступает время Великого поста.

В течение 48 дней люди ограничивают себя в пище, веселье и отказываются от развлечений. В этом году Великий Пост продлится с 11 марта по 27 апреля и традиционно завершится главным православным праздником — Пасхой.

О том, как правильно поститься, ограничениях в еде, супружеской жизни и послаблениях корреспондент RZN.info пообщался с молодым рязанским священником, настоятелем Архангельского храма в Сасове, иереем Александром Веденеевым.

Подробности читайте в разделе «Публикации».


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