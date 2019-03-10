Рязанская фигуристка Трусова выиграла юниорский чемпионат мира

Рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат мира в Загребе, передает
Спортсменка набрала 222,89 балла по сумме двух программ.
Второе место заняла Анна Щербакова (219,94), третьей стала Тинь Цуй из США (194,41).
В произвольной программе Трусова заявила для исполнения три четверных прыжка — лутц и два тулупа, один из которых — в каскаде с тройным тулупом. С лутца фигуристка упала, но оставшиеся два прыжка в четыре оборота выполнила без ошибок.
За произвольную программу Трусова получила 150,40 балла, что является новым мировым рекордом на юниорском уровне, кроме того, она обновила юниорский мировой рекорд по общей сумме баллов.
Спортсменка стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019). Она также является победительницей финала юниорского