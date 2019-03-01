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13:46, 1 марта 2019 104
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Жителя Шацка осудили за разгромленную квартиру знакомого

Жителя Шацка осудили за разгромленную квартиру знакомого

Жителя Шацка осудили за разгром в квартире знакомого. Об этом сообщил сайт райсуда.

Установлено, что в июле 2018 мужчина 1992 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поочередно разбил стекла в окнах террасы и кухни в доме потерпевшего.

Далее через проем в окне кухни подсудимый проник внутрь, где разбил стеклянную полку холодильника, повалил в прихожей трельяж, уничтожив на нем два зеркала, затем, в этой же комнате повалил на пол, установленный посудный шкаф с посудой и повредил телефон.

Кроме того, в гостиной бросил на пол телевизор и DVD-проигрыватель, сломал вентилятор, разбил кулаком стекла в оконной раме, в спальне повалил шкаф с одеждой.

Подсудимый признал свою вину. В содеянном раскаялся. Пояснил, что днем они с потерпевшим выпивали, потом поссорились и подрались, а вечером он решил отомстить ему.

Мужчине назначили 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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