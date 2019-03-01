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10:08, 1 марта 2019 832
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Жительница Новомичуринска обокрала семью, пустившую ее переночевать

Жительница Новомичуринска обокрала семью, пустившую ее переночевать

Жительница Новомичуринска обокрала семейную пару, которая пустила ее переночевать в свой дом. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что в ноябре 2018 года женщина вместе с маленькой дочерью не успела на автобус из Спасска и осталась ночью на улице. Местный житель пожалел мать с ребенком и пригласил к себе.

За ужином женщина заметила на жене хозяина дома золотой кулон в виде ключика на золотой цепочке. Проснувшись рано утром, она сняла украшение со спящей женщины и, прихватив кошелек с 250 рублями, скрылась.

Выяснилось, что кулон злоумышленница сдала в ломбард, в на деньги купила алкоголь и закуску.

В январе подозреваемую задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ.

Оказалось, что в 2012 и в 2014 годах жительницу Новомичуринска уже судили за кражи, она отбыла реальное наказание. В этот раз суд признал ее виновной и приговорил к условному заключению на два года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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