Жительница Новомичуринска обокрала семью, пустившую ее переночевать

Жительница Новомичуринска обокрала семейную пару, которая пустила ее переночевать в свой дом. Об этом сообщил
Известно, что в ноябре 2018 года женщина вместе с маленькой дочерью не успела на автобус из Спасска и осталась ночью на улице. Местный житель пожалел мать с ребенком и пригласил к себе.
За ужином женщина заметила на жене хозяина дома золотой кулон в виде ключика на золотой цепочке. Проснувшись рано утром, она сняла украшение со спящей женщины и, прихватив кошелек с 250 рублями, скрылась.
Выяснилось, что кулон злоумышленница сдала в ломбард, в на деньги купила алкоголь и закуску.
В январе подозреваемую задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ.
Оказалось, что в 2012 и в 2014 годах жительницу Новомичуринска уже судили за кражи, она отбыла реальное наказание. В этот раз суд признал ее виновной и приговорил к условному заключению на два года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.