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17:23, 1 марта 2019 277
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Вырытая во дворе траншея перекрыла рязанцам вход в подъезды

Вырытая во дворе траншея перекрыла рязанцам вход в подъезды

Вырытая во дворе траншея перекрыла рязанцам вход в подъезды. Об этом RZN.info рассказала жительница дома № 17 на улице Гоголя.

По ее словам, во дворе проводят плановый ремонт канализации, а траншея мешает жильцам комфортно выходить из дома.

При этом замена труб начнется лишь во вторник, 5 марта. «Из ограждения — только сетка. Грязь, слякоть. А завтра все замерзнет. Траншея начинается на расстоянии метров 2 от двери подъезда. Ни проходов, ни обходов. Мы вынуждены ходить прямо под крышами. А там наледь (орфография и пунктуация сохранена — прим.ред.)» — написала женщина.

Ее супруг пытался получить комментарии от бригадира, снимая все на телефон, но получил по лицу.

Собеседница отметила, что дозвониться до управляющей компании не получается.


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