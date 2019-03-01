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12:57, 1 марта 2019 140
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Волонтеры «Лизы Алерт» обучат рязанцев лесному поиску

Волонтеры «Лизы Алерт» обучат рязанцев лесному поиску

В субботу, 2 марта, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» пригласили рязанцев на обучение. Желающим расскажут о правилах лесного поиска.

Мероприятие пройдет в ЦПКиО, начало в 11:00.

В течение трех часов волонтеры расскажут, как правильно собираться в лес на поиск, как пользоваться компасом, что такое навигатор, как общаться в радиоэфире, какие методики поиска есть в отряде.

Рязанцев попросили надеть удобную одежду и обувь, а также запастись горячим чаем.

Зарегистрироваться на обучение можно на сайте, получить более подробную информацию по телефонам: +7 (910) 901-44-95 (Артем), +7 (906) 545-41-41 (Татьяна).


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