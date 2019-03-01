Волонтеры «Лизы Алерт» обучат рязанцев лесному поиску

В субботу, 2 марта, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» пригласили рязанцев на обучение. Желающим расскажут о правилах лесного поиска.
Мероприятие пройдет в ЦПКиО, начало в 11:00.
В течение трех часов волонтеры расскажут, как правильно собираться в лес на поиск, как пользоваться компасом, что такое навигатор, как общаться в радиоэфире, какие методики поиска есть в отряде.
Рязанцев попросили надеть удобную одежду и обувь, а также запастись горячим чаем.
Зарегистрироваться на обучение можно на