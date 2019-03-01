В Югре задержали готовивших серию терактов боевиков

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали трех боевиков, планировавших серию терактов и убийства. Об этом сообщила
Злоумышленники встречались на съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе, «где обсуждали планы по нападению на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка».
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, боевики планировали взрывы в местах массового скопления людей.
У двух из них изъяли «взрыватели фабричного изготовления, взрывчатое вещество, коробку с поражающими элементами и готовое к использованию СВУ на основе пластичной взрывчатки мощностью порядка 600 граммов в тротиловом эквиваленте».
У третьего участника группы изъяли пистолет Макарова с патронами и фотография руководителя одного из подразделений УМВД России по ХМАО — Югре, на которого, возможно, планировалось покушение.
Возбуждены уголовные дела.