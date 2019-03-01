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8:37, 1 марта 2019 796
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В России вступила в силу обязательная маркировка сигарет

В России вступила в силу обязательная маркировка сигарет

В России сделали обязательной цифровую маркировку табачных изделий. Об этом передает РИА Новости.

На каждую упаковку теперь будут наносить цифровой Data Matrix код, похожий на QR-код. Он будет содержать информацию о производителе, передвижении товара от завода до магазина.

Покупатели смогут сами отсканировать код, чтобы проверить сигареты на подлинность.

В системе зарегистрировались 15 производителей, 29 оптовиков и больше двух тысяч организаций розничной торговли.

Эксперты ожидают, что нововведение позволит повысить прозрачность рынка и сократить долю контрафакта.

Также летом этого года в России введут маркировку обуви, зимой планируют начать маркировать духи, фотоаппараты, шины и некоторые товары легкой промышленности: пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье.

Ожидается, что до 2024 года система будет работать на всех товарах.


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