В России вступила в силу обязательная маркировка сигарет

В России сделали обязательной цифровую маркировку табачных изделий. Об этом передает
На каждую упаковку теперь будут наносить цифровой Data Matrix код, похожий на QR-код. Он будет содержать информацию о производителе, передвижении товара от завода до магазина.
Покупатели смогут сами отсканировать код, чтобы проверить сигареты на подлинность.
В системе зарегистрировались 15 производителей, 29 оптовиков и больше двух тысяч организаций розничной торговли.
Эксперты ожидают, что нововведение позволит повысить прозрачность рынка и сократить долю контрафакта.
Также летом этого года в России введут маркировку обуви, зимой планируют начать маркировать духи, фотоаппараты, шины и некоторые товары легкой промышленности: пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье.
Ожидается, что до 2024 года система будет работать на всех товарах.